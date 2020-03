Abel Tesfaye, o homem por detrás do projeto The Weeknd, acaba de lançar um novo vídeo.

No teledisco de 'In Your Eyes', um dos temas do novo "After Hours", a personagem desempenhada por The Weeknd persegue uma mulher, com consequências sangrentas.

Veja aqui o vídeo, inspirado na estética dos slasher movies.