Taylor Swift reagiu à divulgação do áudio completo do telefonema que Kanye West lhe fez, em 2016, antes do lançamento de 'Famous', tema que em 2016 acabou com quaisquer perspectivas de uma relação de amizade entre ambos.

No Instagram, a cantora partilhou uma story onde afirma que esta gravação prova "que estava a dizer a verdade durante este tempo todo", referindo-se ao facto de numa ter autorizado a utilização de West do verso 'I made that bitch famous', em que o rapper se referia a Swift.

"A chamada foi gravada de forma ilegal, foi editada e manipulada por alguém para me incriminar, e colocou-me a mim, à minha família e aos meus fãs num inferno durante 4 anos", acrescentou, entre parêntesis.

Sem dizer mais, Taylor pediu aos fãs que seguissem uma ligação publicada na mesma story: "isto é que importa realmente", escreveu.

A ligação remete para o website da organização Feeding America e para o da Organização Mundial de Saúde, que se encontram a pedir donativos de forma a ajudar os mais afetados pelo novo coronavírus.

Recorde-se que a canção em causa, incluída no álbum "The Life of Pablo", de Kanye, causou bastante polémica devido à inclusão dos versos "Sinto que eu e a Taylor ainda vamos ter sexo / Fiz aquela cabra famosa" ("I made that bitch famous").

À altura, Kanye garantiu que Swift lhe deu permissão para utilizar esse verso, após lhe ter ligado telefonicamente. Quando Swift mais tarde o negou, a mulher do rapper, Kim Kardashian, divulgou um áudio onde a cantora parece, de facto, ceder às pretensões de Kanye.

O novo áudio agora publicado evidencia que Kanye mostrou a Swift um verso inteiramente diferente daquele que acabaria por utilizar em 'Famous'. No áudio, Kanye revela que o verso é "Sinto que a Taylor Swift me deve sexo", ao que a cantora responde que "isso não é maldoso", acrescentando que "irá pensar no assunto". "É de loucos", acrescentou.

O rapper pede ainda a Taylor Swift para que partilhe um link para a canção, no Twitter, assim que esta seja lançada. A cantora, por sua vez, agradece a Kanye o cuidado de lhe ligar: "foi muito simpático da tua parte". "Ficarias surpreendido com a quantidade de pessoas que fazem coisas sem perguntar ou verificar se eu estou confortável com elas", disse ainda.

Após a revelação do áudio, os fãs de Taylor Swift tornaram popular uma hashtag no Twitter, #KanyeWestIsOverParty, em referência ao facto de o rapper ter, tudo o indica, mentido.