James Blake atuou esta segunda-feira para os fãs num vídeo em direto no Instagram. Além de cantar algumas das suas canções mais conhecidas, como 'Life Round Here', 'Retrograde' ou a sua reinterpretação de 'The Limit to Your Love', original de Feist, o músico britânico fez uma série de versões de outros artistas.

Uma das mais celebradas foi a sua incursão pelo repertório dos Radiohead, cantando o clássico 'No Surprises': "nunca tinha feito isto antes, decidi ontem à noite", disse Blake no final, "e acabei de fazê-lo frente a mais de 26 mil pessoas. Desculpa, Thom", referindo-se ao vocalista dos Radiohead, Thom Yorke.

Em casa, sentado ao piano, e com a namorada, a atriz Jameela Jamil, a aplaudir in loco, o músico cantou também 'When the Party's Over' de Billie Eilish, 'Godspeed' de Frank Ocean, 'Vincent' de Don McLean, 'Hope She'll Be Happier' de Bill Withers e, a terminar, 'A Case of You' de Joni Mitchell, que gravou para o EP "Enough Thunder", de 2011.

Prometendo uma versão de um tema dos Joy Division para uma próxima, numa fase em que registava os "discos pedidos" dos fãs, confessou que não cantaria 'Imagine', de John Lennon, por não saber a letra. Veja abaixo alguns vídeos da atuação, incluindo a versão de 'No Surprises'.