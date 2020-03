O festival VOA - Heavy Rock, previsto para os dias 2 e 3 de julho no Estádio Nacional, em Oeiras, divulgou um comunicado nas redes sociais. Em causa, o eventual impacto da crise do Covid-19 sobre o evento promovido pela Prime Artists, encabeçado por System of a Down, Korn e Bring Me the Horizon.

"Cuidar de ti e dos outros é cuidar do futuro", pode ler-se, seguindo-se recomendações para que todas as pessoas sigam as orientações das entidades oficiais.

"O tempo de agir é agora", enfatiza o festival. "Juntos conseguiremos assegurar um verão cheio de música, entretenimento, viagens, desporto e amizade", prossegue, terminando com a hashtag #SaveTheSummer, ponde para já de parte qualquer nota de cancelamento ou adiamento do evento.

Nas reacções à mensagem, a maior preocupação dos festivaleiros prende-se com o espetáculo dos System of a Down, o primeiro em Portugal em 15 anos. Recorde-se que esse dia, o primeiro do evento, está esgotado, à semelhança dos passes de dois dias.