O impacto do surto de Covid-19 no mundo da música não se reflete apenas em concertos e festivais cancelados ou adiados, mas também em casos de contágio entre artistas.

Nos últimos dias, David Bryan, teclista dos Bon Jovi, revelou que recebeu um teste positivo para a doença, depois de se sentir mal durante alguns dias. Contudo, o norte-americano garantiu estar a recuperar bem, encontrando-se de quarentena.

Também Placido Domingo revelou ontem, 22 de março, que se encontra em isolamento com a família, depois de ter descoberto sofrer da doença.

"Estamos todos de boa saúde mas eu estava com tosse e com febre e decidi fazer o teste", revelou o cantor de ópera espanhol. "O resultado deu positivo".

Em Espanha, registaram-se já 28 mil casos da doença e mais de 1700 mortes.

Também alguns membros da banda de metal Testament, incluindo Chuck Billy, o vocalista, têm o coronavírus. A situação estende-se a elementos da sua equipa técnica e segue-se a uma digressão do grupo pela Europa.

Os Testament têm concerto marcado para 31 de julho no Vagos Metal Fest, em Portugal.

Na semana passada, o músico camaronês Emmanuel N'Djoke Dibango, mais conhecido como Manu Dibango, partilhou no seu Facebook que se encontra a "descansar bem e a recuperar calmamente", depois de um teste positivo ao novo coronavírus.

O compositor, cantor e saxofonista de 86 anos recebeu o diagnóstico em França e pediu que seja respeitada a sua privacidade neste momento, prometendo voltar a estar com os fãs em breve.

Por seu turno, o produtor Andrew Watt, ligado a Post Malone e ao novo álbum de Ozzy Osbourne, revelou estar a usar uma máquina de suporte de oxigénio. "Não consigo deixar de sublinhar: isto não é uma brincadeira", afirmou.

Na banda australiana Ocean Grove também houve um membro a receber um teste positivo. A banda entrou assim em quarentena durante duas semanas.

Nos últimos dias, a cantora e compositora Charlotte Lawrence, conhecida pela banda sonora de "Birds of Prey", filme baseado em personagens do universo DC Comics, recebeu o mesmo diagnóstico. "Pensem nos vossos avós", escreveu no Facebook.