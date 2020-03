Os norte-americanos The Killers apresentaram a sua canção nova, 'Caution', em direto da casa-de-banho do vocalista Brandon Flowers.

Flowers e o baterista Ronnie Vannucci entraram em direto no programa de Jimmy Kimmel que, tal como outros talk shows da televisão americana, está a ser gravado sem público.

Depois de uma breve conversa sobre como estão a lidar com o surto de Covid-19, Brandon Flowers e Ronnie Vannucci (à guitarra) apresentaram então 'Caution', que faz parte do novo álbum dos Killers, "Imploding the Mirage", nas lojas a 29 de maio.

A conversa começa pelos sete minutos e a atuação pelos 11: