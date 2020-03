Um músico amador "reescreveu" 'Stay Away', dos Nirvana, adaptando-a para tempos de pandemia.

Urian Hackney tocou todos os instrumentos - e nem se esqueceu da voz - numa versão com o objetivo de nos fazer ficar em casa, e que inclui versos como "Wipe every surface clean (I sanitise!) / Stock up on rice and beans (I sanitise!)".

Recorde o tema original: