Os Pearl Jam partilharam mais um trecho de uma canção nova, intitulada 'Never Destination'.

O tema fará parte do novo álbum dos Pearl Jam, "Gigaton", que será lançado na próxima sexta-feira.

'Never Destination' sucede a 'Who Ever Said', que também foi divulgada em parte pela banda na semana passada, e aos singles 'Superblood Wolfmoon' e 'Dance of the Clairvoyants'. Ouça aqui: