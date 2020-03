Robbie Williams fez uma sessão de karaoke no Instagram, durante a qual cantou êxitos seus mas também algumas versões.

Do 'alinhamento' do concerto espontâneo, destinado a entreter os fãs durante a quarentena causada pelo surto de Covid-19, constou 'Wonderwall', o clássico dos Oasis - apesar de, no ano passado, Robbie Williams ter confessado que gostava de levar Liam Gallagher para um ringue de boxe.



"Admiro o Liam. É a voz de uma geração e uma figura única, porque as estrelas pop hoje são tão aborrecidas. Mas, ainda assim, gostava de andar à pancada com ele. Para mim, ele representa um bully da escola e gostava de dar uma lição a esse bully".



Veja aqui a sua versão de 'Wonderwall'.