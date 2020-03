Madonna publicou um novo vídeo nas redes sociais, onde aborda a pandemia do novo coronavírus.

O vírus, afirma, "não se importa se és rico, famoso, divertido, inteligente". "Não se importa com onde moras, com a tua idade, com as histórias incríveis que podes contar".

"É o grande nivelador, e o que é terrível sobre ele é o que, ao mesmo tempo, é o mais espantoso. O que é terrível sobre ele é ter-nos tornado iguais, de tantas maneiras - e o que é maravilhoso é ter-nos tornado iguais, de tantas maneiras".

Madonna fez ainda referência à forma como terminava a sua performance de 'Human Nature', ao longo da sua última digressão: "estamos todos no mesmo barco, e se ele se afundar, afundamo-nos todos".

A cantora apresentou-se completamente nua, rodeada por velas acesas e parcialmente imersa na sua banheira, com a água decorada por pétalas de flores - um cenário luxuoso que, em certa medida, pode ser entendido como contraditório ao seu discurso humilde.

Recorde-se que os últimos concertos da digressão "Madame X", em Paris, foram cancelados devido a preocupações em torno do Covid-19.

Veja o vídeo: