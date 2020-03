À BLITZ, Jorge Lopes, diretor da PEV Entertainment, que organiza o festival Meo Marés Vivas, afirmou que, a quatro meses do evento, "ainda é cedo para tomar uma decisão". Porém, o promotor garante estar "atento" e a acompanhar a evolução do surto da doença em Portugal.

"Uma coisa é certa", afirma Jorge Lopes. "O MEO Marés Vivas não se vai realizar nas datas previstas se não for possível, ora por razões de saúde pública, ora por razões sociais - se os portugueses não estiverem com espírito para festivais, por exemplo".

Se for necessário "adiar o festival para setembro", Jorge Lopes revela ter já "a concordância de quase todos os artistas" do cartaz nesse sentido.

"Não queremos desistir do festival", sublinha."Também temos um papel importante, de trazer alegria às pessoas", argumenta, mostrando-se "muito preocupado" com o avanço da doença. "O importante é que o país seja capaz de dar a volta".

Independentemente da data em que se venha a realizar o MEO Marés Vivas, Jorge Lopes e a sua equipa estão a pensar em medidas a implementar no futuro. "Vamos ter de mudar a dinâmica do que se tem feito. Teremos de ter outra responsabilidade, pois o mundo vai mudar muito, a todos os níveis, e pelo menos nos primeiros tempos as pessoas estarão mais cautelosas e menos recetivas [a grandes multidões]", acredita.

"Teremos uma nova responsabilidade, nos festivais e em todos os eventos. Neste momento faltam quatro meses para o MEO Marés Vivas e estamos a trabalhar a toda a velocidade para que o festival aconteça nas datas previstas. Mas temos noção que pode não ser possível".

O Meo Marés Vivas está previsto para o período de 17 a 19 de julho e conta com Kaiser Chiefs, Anitta ou Maluma no seu cartaz.