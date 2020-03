Jon Bon Jovi convidou os seus fãs a escreverem uma canção com ele.

Ontem à noite, o norte-americano partilhou um vídeo, explicando que já tinha escrito o primeiro verso e o refrão da canção 'Do What You Can', contando com a ajuda dos fãs para completar a letra.

"Contem-me aquilo por que têm passado [devido ao surto de Covid-19]. Como se têm sentido, se estão tristes. Falem-me da festa de finalistas que vai ser cancelada, do bebé que vem a caminho, do salário que vão perder, do vosso medo - olhem pela janela e digam-me o que acham disto tudo. E lembrem-se, vamos ultrapassar isto", apela Jon Bon Jovi.

Recentemente, David Bryan, teclista dos Bon Jovi, revelou ter recebido um teste positivo para o coronavírus. Em maio, a banda deverá lançar um novo álbum, intitulado "Bon Jovi 2020".