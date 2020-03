O calendário marcava 17 de agosto de 2005 e, dizia a BLITZ pela pena de Ana Markl, os Arcade Fire já não eram “um segredo cristalino contado entre dentes”. Horas mais tarde, 20 mil pessoas aplaudiam a banda de Funeral, a que acresceriam outras milhares que, através da SIC Radical, acompanhavam o festival minhoto (pena que, logo no início, um promotor mais irado tenha - rezam as crónicas - cortado o som de palco para o 'feed' televisivo).

Para muitos o concerto da sua vida (é-o inclusive para João Carvalho, um dos organizadores do festival), o espetáculo contou com um alinhamento de 10 canções, 54 minutos que o Youtube imortalizaria:

Wake Up

Neighborhood #2 (Laika)

No Cars Go

Haïti

I'm Sleeping in a Submarine

Cold Wind

Crown of Love

Neighborhood #1 (Tunnels)

Neighborhood #3 (Power Out)

Rebellion (Lies)