A britânica Dua Lipa partilhou com os fãs um vídeo live, no Instagram, no qual revela que o seu segundo álbum, "Future Nostalgia", sairá mais cedo do que previsto - ainda esta semana, mais precisamente na sexta-feira, 27 de março.

No vídeo, Dua Lipa aparece sentada na sua cozinha e começa por explicar que teve dúvidas sobre se esta seria a altura mais indicada para lançar música nova.

"Há tante gente a sofrer", diz a cantora, em lágrimas, referindo-se ao surto de Covid-19. Ao mesmo tempo, a voz de 'Don't Start Now' espera que o seu álbum seja motivo de "alegria para os fãs. Espero que vos faça sorrir, que vos faça dançar e que vos deixe orgulhosos", diz, pelos quatro minutos do vídeo.