Justin Bieber agarra-se à sua fé em tempos de pandemia de Covid-19 e isolamento social. O cantor canadiano partilhou uma "rápida prece" com os fãs numa história da rede social Instagram, no final da semana passada, dizendo: "não precisam de acreditar para participar".

"Vou dizer uma rápida prece e se vocês concordarem comigo, fixe. Se não concordarem, está tudo bem também. Não têm de acreditar em nada daquilo que eu acredito, temos muito mais em comum do que pensamos", advertiu.

Na sua prece, Bieber disse:

"Meu Deus, agradecemos-te muito por este dia. Agradeço-te mesmo muito o facto de teres tudo sob controlo. Distingues o início do fim e não estás surpreendido com tudo isto que está a acontecer. Meu Deus, nós sabemos que estas coisas não vêm de ti, que estas coisas são inexplicáveis, mas meu Deus, nós confiamos em ti nestes momentos. E só te pedimos que consigas fazer com que isto desapareça assim que for possível, meu Deus. E agradecemos-te muito por quem és e só te pedimos que continues a dar-nos mais respostas. Em teu nome rezamos, Ámem".