O North Music Festival, marcado para 22 e 23 de maio na Alfândega do Porto, emitiu um comunicado no qual se pode ler que "neste momento todos os cenários" são equacionados, face ao impacto do novo coronavírus nos espetáculos ao vivo em Portugal.

O festival que conta com Deftones, Lamb, Waterboys e The Script, entre outros, no seu cartaz, "está a acompanhar de perto os desenvolvimentos do surto de Covid-19, em Portugal e no mundo, assim como as diretivas da Organização Mundial de Saúde e da Direção-Geral de Saúde relativamente à sua propagação".

"A prioridade do Festival será sempre a de garantir a saúde pública e a segurança do público, bandas, parceiros e colaboradores", pode ler-se. "Cumprindo todas as recomendações de contenção, a organização continua a avaliar constantemente a situação e equaciona neste momento todos os cenários possíveis", continua, remetendo a coordenação de "qualquer tomada de decisão futura com os pareceres das instituições locais e autoridades de saúde".