A revista New Yorker publicou um artigo sobre as escolhas musicais de vários artistas, que se encontram neste momento em isolamento devido à pandemia do Covid-19.

Entre os artistas questionados pela revista está David Byrne, que escolheu trabalhos de Christine and the Queens e Moses Sumney. "Em vez de escolher coisas velhas e familiares para me confortarem, prefiro o novo e o inovador. É isso que me da esperança", justificou.

Damon Albarn também optou por artistas novos, como Jesse Hackett e Otim Alpha, bem como pela banda-sonora do filme "O Sacrifício" e pela compilação "Ecstatic Music Of The Jemaa El Fna".

Matt Berninger, dos National, tem andado a ouvir os Cowboy Junkies, Rancid e Willie Nelson, ao passo que Ben Gibbard mencionou discos dos Eluvium e dos Stars of the Lid.

Kevin Morby (Alabaster dePlume, Yoko Ono, Bitchin Bajas e Bonnie Prince Billy) e Lindsay Buckingham, ex-Fleetwood Mac (Killers, Haim e King Krule) foram outros dos músicos abordados. Confira aqui a lista completa.