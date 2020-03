Através de um vídeo em direto no Facebook, Patti Smith e a filha Jesse prestaram homenagem ao povo italiano, o mais afetado pela pandemia de Covid-19.

A transmissão 'live' ganhou a forma de pequeno concerto, com a 'madrinha do punk' a exprimir a sua proximidade com a cidade de Milão, tão afetada pela emergência do coronavírus.