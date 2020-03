Foi divulgado o áudio da chamada telefónica entre Kanye West e Taylor Swift, antes do lançamento de 'Famous', tema que em 2016 acabou com quaisquer perspectivas de uma relação de amizade entre ambos.

A canção, incluída no álbum "The Life of Pablo", de Kanye, causou bastante polémica devido à inclusão dos versos "Sinto que eu e a Taylor ainda vamos ter sexo / Fiz aquela cabra famosa" ("I made that bitch famous").

À altura, Kanye garantiu que Swift lhe deu permissão para utilizar esse verso, após lhe ter ligado telefonicamente. Quando Swift mais tarde o negou, a mulher do rapper, Kim Kardashian, divulgou um áudio onde a cantora parece, de facto, ceder às pretensões de Kanye.

No entanto, um novo áudio agora publicado evidencia que Kanye mostrou a Swift um verso inteiramente diferente daquele que acabaria por utilizar em 'Famous'.

No áudio, Kanye revela que o verso é "Sinto que a Taylor Swift me deve sexo", ao que a cantora responde que "isso não é maldoso", acrescentando que "irá pensar no assunto". "É de loucos", acrescentou.

O rapper pede ainda a Taylor Swift para que partilhe um link para a canção, no Twitter, assim que esta seja lançada. A cantora, por sua vez, agradece a Kanye o cuidado de lhe ligar: "foi muito simpático da tua parte".

"Ficarias surpreendido com a quantidade de pessoas que fazem coisas sem perguntar ou verificar se eu estou confortável com elas", disse ainda.

Após a revelação do áudio, os fãs de Taylor Swift tornaram popular uma hashtag no Twitter, #KanyeWestIsOverParty, em referência ao facto de o rapper ter, tudo o indica, mentido.

Ouça a chamada completa, aqui: