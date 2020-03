Dois músicos catalães "fintaram" o tédio do isolamento social, com uma performance à janela de suas casas, em Barcelona.

O pianista Alberto Gestoso e o saxofonista Alexander Lebron Torrent interpretaram, perante os vizinhos, 'My Heart Will Go On', clássico de Céline Dion presente no filme "Titanic".

"Música contra o coronavírus", pode ler-se na legenda do vídeo desta atuação, publicado no Instagram. Veja aqui: