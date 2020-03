Foi divulgado mais um vídeo inédito dos Nirvana, filmado antes de a popularidade da banda "rebentar" com o lançamento de "Nevermind".

O vídeo mostra um concerto que os Nirvana deram a 18 de janeiro de 1991, parte do evento de beneficência "No More Wars", organizado pelo Evergreen State College, em Olympia, estado de Washington.

Este foi um evento de protesto contra a Guerra do Golfo, que havia começado poucos dias antes. No início do espetáculo, o baixista Krist Novoselic fez um discurso sobre a guerra.

O vídeo agora publicado mostra alguns trechos do concerto - e do discurso de Krist -, e contém interpretações ao vivo de temas então novos, como 'Territorial Pissings' e 'Endless, Nameless'.

Veja aqui: