Em 1996, depois do gigantesco êxito do seu segundo álbum, "(What’s The Story) Morning Glory?", os Oasis davam dois concertos em Knebworth, Inglaterra.

Naquele mesmo recinto haviam já atuado, nos anos 70 e 80, bandas como Led Zeppelin e Queen, mas os Oasis quebrariam o recorde de público, com 125 mil pessoas por dia.

Mais de dois milhões e meio de pessoas - o equivalente a 5% da população britânica de então - tentou comprar bilhetes para os concertos dos quais Liam Gallagher diria, anos mais tarde, não se lembrar.

As atuações ficariam imortalizadas no álbum ao vivo lançado nesse mesmo ano, "Knebworth".

Alinhamento



Columbia

Acquiesce

Supersonic

Hello

Some Might Say

Roll With It

Slide Away

Morning Glory

Round Are Way

Cigarettes And Alcohol

Whatever

Cast No Shadow

Wonderwall

The Masterplan

Don’t Look Back In Anger

My Big Mouth

It’s Gettin’ Better (Man!!)

Live Forever

Encore:

Champagne Supernova

I Am The Walrus