Cabeças de cartaz do grande festival de Reading pela segunda vez na sua carreira, os Arctic Monkeys levaram àquele evento britânico, em 2014, um alinhamento de luxo.

Além dos êxitos que foi arrecadando ao longo da carreira, o grupo de Alex Turner tinha ainda bem frescos todos os temas de "AM" (2013), o álbum de 'Do I Wanna Know?' e 'R U Mine? - a primeira abriu o alinhamento, a segunda fechou-o, numa noite para agora recordar.

Alinhamento

Do I Wanna Know?

Brianstorm

Dancing Shoes

Arabella

Don't Sit Down 'Cause I've Moved Your Chair

Teddy Picker

Crying Lightning

Knee Socks

My Propeller

I Bet You Look Good on the Dancefloor

Library Pictures

Old Yellow Bricks

When the Sun Goes Down

No. 1 Party Anthem

Why'd You Only Call Me When You're High?

Fluorescent Adolescent

I Wanna Be Yours

Encore:

One for the Road

Snap Out of It

R U Mine?