O convidado do nono Posto Emissor é Carlão, vocalista dos Da Weasel e artista em nome próprio que editou recentemente o single 'Assobia para o Lado'.

À conversa com os jornalistas Lia Pereira e Mário Rui Vieira, o músico revela que está em isolamento com a família no Alentejo, devido ao novo coronavírus, fala sobre os ensaios com a banda, agora em pausa, e o que significará a pandemia para os seus concertos em nome próprio. Analisa ainda as reações à nova canção e ao novo vídeo, que conta com convidados como Ana Moura, Conan Osíris, os seus pais e outros familiares.

Ao falar sobre o regresso dos Da Weasel aos palcos no NOS Alive, e questionado sobre a hipótese de voltarem a gravar, Carlão disse: "não sei. É capaz de ser aquele... Não diria que é um elefante no meio da sala, porque não é assim tão evidente, mas acho que já terá passado pela cabeça de toda a gente". Para ouvir a partir dos 19 minutos e 04 segundos.

As preocupações com os efeitos da pandemia de Covid-19 nos concertos e festivais e nas carreiras dos músicos portugueses, os novos álbuns de Cristina Branco e PEDRO e os reagendamentos de vários concertos recentemente adiados são outros assuntos deste programa.