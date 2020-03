Alicia Keys publicou, no Twitter, o seu número de telefone pessoal, com o objetivo de tranquilizar os fãs que se encontram neste momento em isolamento por causa do novo coronavírus.

A cantora viu-se forçada a adiar uma curta digressão de apresentação do seu livro, "More Myself: A Journey", que iria ter início a 31 de março.

O seu sétimo álbum de estúdio, "Alicia", também está em suspenso. A autora de 'Fallin'' justificou estes adiamentos com o facto de "a saúde e segurança de todos ser a prioridade número um".

"Quero encontrar formas de continuar a comunicar com vocês. Adoro-vos a todos. Irei enviar mensagens de voz e, talvez, cantar-vos qualquer coisa", escreveu, deixando o número de telefone: +1 (917) 970-2001.