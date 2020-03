Morreu Kenny Rogers, um dos nomes mais sonantes da música country norte-americana. Tinha 81 anos.

Segundo um representante do cantor, citado pela Variety, Rogers faleceu de causas naturais, em sua própria casa, rodeado pela sua família.

Devido à pandemia do Covid-19, a família do músico irá organizar nos próximos dias uma cerimónia fúnebre pequena e privada, prometendo uma homenagem pública mais tarde.

Ao longo da sua carreira, Kenny Rogers editou 27 álbuns de estúdio e 80 singles, tendo feito também carreira como ator em vários filmes para televisão.

O seu último disco, "You Can't Make Old Friends", foi lançado em 2013, o mesmo ano em que entrou para o Country Music Hall of Fame. Rogers abandonou os palcos em 2018, após ter anunciado uma última digressão, devido a problemas de saúde.

Obteve sucesso em Portugal, graças a sucessos como 'We've Got Tonight', dueto com Sheena Easton lançado em 1983.