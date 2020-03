Jon Bon Jovi passou esta semana pelo seu restaurante em Red Bank, no estado norte-americano de Nova Jérsia, para ajudar a lavar pratos em tempos de pandemia de Covid-19.

O músico partilhou uma fotografia sua na conta oficial do JBJ Soul Kitchen, um restaurante comunitário que auxilia os mais desfavorecidos, juntamente com a legenda: "Se não podes fazer o que fazes, faz o que podes".

A comunidade de Red Bank tem sofrido, tal como o resto do mundo, com a pandemia do Covid-19. O restaurante foi forçado a fechar portas, funcionando neste momento apenas como take away para servir "a comunidade".

Veja a foto: