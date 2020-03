Em 2004, os Metallica tocavam na primeira edição do Rock in Rio Lisboa, encabeçando um dia dedicado ao metal e ao rock.

Antes dos gigantes de San Francisco tocaram Moonspell, Sepultura, Spliknot e Incubus.

Mas a maior parte dos 69 mil espectadores que foram até à Bela Vista queriam ver os Metallica e não saíram defraudadas.

"Já sabíamos que os Metallica tinham dado a volta por cima: as curas de Hetfield, o novo baixista Rob Trujillo e, finalmente, o novo álbum 'St. Anger' (o primeiro de originais desde 1997). O que não sabíamos – ou ainda não tínhamos testemunhado era a força imensa dessa rentrée. Vinte anos passados, transpiram mais do que nunca boa forma e convicção por todos os riffs", escreveu então o jornal Público.

Alinhamento



Blackened

Fuel

Harvester of Sorrow

Welcome Home (Sanitarium)

Frantic

Leper Messiah

No Leaf Clover

St. Anger

Sad but True

Creeping Death

Battery

Encore:

Wherever I May Roam

Nothing Else Matters

Master of Puppets

One

Enter Sandman

Encore 2:

Hit the Lights

Seek & Destroy