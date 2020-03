As gravações do episódio especial de "Friends", cuja data de estreia estava prevista para maio, foram adiadas devido ao novo coronavírus.

Segundo o The Hollywood Reporter, as gravações iriam ter lugar a 23 e 24 de março em Burbank, no estúdio 24 da Warner - onde a série original foi filmada.

O episódio marcará o regresso à televisão da série que marcou os anos 90, e contará com a presença dos seis atores principais do elenco. A sua estreia está ligada ao lançamento do novo canal de streaming HBO Max.

O episódio será filmado sem guião, e poderá até consistir numa espécie de entrevista com todos os atores. Cada um dos membros do elenco irá ganhar entre 2,5 e 3 milhões de dólares pela sua participação.