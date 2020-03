"Espero que estejam bem", afirmou Neil Young depois de tocar 'Sugar Mountain' debaixo da neve do Colorado, estado norte-americano onde vive com a mulher, a atriz Daryl Hannah. "Espero que esteja tudo bem nas vossas casas e que se encontrem junto dos vossos entes queridos", acrescentou o artista canadiano.

Seguiu-se uma atuação acústica muito especial, que depressa passou para o calor do interior da sua casa, onde foram interpretados clássicos como 'Razor Love' ou 'Tell Me Why'.

Se estiver a obter uma mensagem de erro, aceda através da página de abertura do site oficial de Neil Young.