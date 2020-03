Diogo Piçarra partilhou uma foto que o mostra a segurar a filha, nascida a 3 de março, em plena crise de Covid-19.

O artista assinalou o Dia do Pai com a primeira imagem da pequena Penélope. "Pai para sempre", pode ler-se no post.

A bebé, que nasceu antes do tempo previsto, é fruto da relação do músico com a maquilhadora Mel Jordão.

Devido aos efeitos da pandemia, Piçarra viu ser cancelado um concerto na Altice Arena, em Lisboa, a 28 de março, tendo sido avançada uma nova data para o mesmo, 12 de setembro.