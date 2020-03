The Weeknd está de volta com um novo álbum, "After Hours", e já está a bater recordes mundiais. O disco, que inclui os êxitos 'Heartless' e 'Blinding Lights' tornou-se o mais pré-guardado (equivalente a uma pré-encomenda) de sempre na plataforma de streaming Apple Music, tendo chegado ontem ao astronómico número de um milhão, segundo o site Music Business Worldwide.

O recorde anterior pertencia a "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", de Billie Eilish, editado em abril do ano passado, que chegou aos 800 mil pedidos de pré-guardar para ouvir assim que fosse disponibilizado.

"After Hours" conta com colaborações de Kevin Parker, dos Tame Impala, Oneohtrix Point Never e os bem conhecidos produtores Max Martin (responsável por sucessos de Katy Perry, Britney Spears ou Maroon 5) e Metro Boomin (com Future, Kanye West, Drake e Post Malone no currículo). Ouça e veja a curta-metragem de "After Hours".