Miguel Araújo e António Zambujo vão lançar uma canção escrita "a meias", intitulada 'O Dia da Procissão'.

O anúncio foi feito por Miguel Araújo no Instagram.

"Há música nova para sair. É uma parceria com o meu broder António Zambujo. Está embargada por falta de videoclip. Mas... e se fizéssemos, todos nós, o videoclip? Caseiro, é certo, mas épico e carregado de emoção. Filmado por todos nós com os telemóveis, betacams, o que cada um tiver em casa", sugere o músico portuense.



"Um grande amigo meu, que é médico e está de isolamento em quarentena, a quem mandei esta música para fazer companhia, aproveitou o seu tempo para esboçar um guião que contempla esta hipotese, a de fazermos todos juntos um vídeo com o que temos: tempo, telemóveis, vontade de estarmos juntos de alguma maneira. Quem alinha?", convida Miguel Araújo.

Entretanto, a ideia já está em marcha. Eis as "instruções" para quem quiser participar.



"Aqui estão as primeiras cenas de que precisamos para que a coisa arranque. O Vasco Mendes irá coordenar todo o processo. O António Melo, oftalmologista em clausura, escreveu o guião. Deem asas à vossa imaginação, interpretem os motes lançados como entenderem, e enviem os vossos vídeos para o mail [email protected] Filmem com telemóveis, drones, betacams, goprós, como quiserem, quanto mais diversidade melhor".