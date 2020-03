Madonna deixou duras críticas à forma como Donald Trump está a combater a Covid-19 nos Estados Unidos, num vídeo partilhado nas redes sociais.

O vídeo consiste numa montagem com várias declarações polémicas de Trump ao longo das últimas semanas, desde os primeiros sinais de pandemia até hoje.

Entre essas declarações estão frases como "o vírus morrerá em abril com o tempo quente" ou "iremos ter zero infetados". No final, é acrescentado um gráfico com o número de infecções, a crescer gradualmente.

Veja aqui: