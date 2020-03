A edição de 2020 do festival de cinema de Cannes foi cancelada, devido ao novo coronavírus.

O anúncio foi dado através da conta oficial do festival no Twitter, que justifica esta decisão com "a crise sanitária" e "o desenrolar da situação em França e no mundo".

A organização do festival, que iria ter lugar em Cannes de 12 a 23 de maio, publicou entretanto uma nota de imprensa no website oficial do evento onde declara "solidariedade" para com aqueles que lutam contra o Covid-19.

O festival mostrou, ainda, o seu apoio "aos que têm pedido para que todos respeitem o período de isolamento", pedindo ainda "solidariedade nestes tempos difíceis para o mundo".

Este será apenas o segundo ano em que o festival de Cannes, que teve início em 1946, não se irá realizar na data marcada.

Em 1968, os realizadores presentes retiraram de exibição os seus filmes, em solidariedade para com os protestos estudantis que então se faziam sentir em França.

A organização espera, ainda assim, que o festival possa ter lugar este ano, apontando o final de junho ou o início de julho como datas possíveis para a sua realização.