De acordo com as recomendações da Direcção-Geral de Saúde (DGS) em relação ao novo Coronavirus/ COVID-19, as cinco datas do Desconcerto, com António Zambujo, César Mourão, Luísa Sobral e Miguel Araújo, em Lisboa, foram adiadas, comunica a Sons em Trânsito, organizadora dos mesmos.

Os espectáculos no Coliseu dos Recreios, originalmente marcados para os dias 3, 4, 5, 6 e 7 de Abril estão agora agendados, respectivamente, para os dias 1, 2, 3, 4 e 5 de Setembro.

3 Abril - NOVA DATA - 1 Setembro

4 Abril - NOVA DATA - 2 Setembro

5 Abril - NOVA DATA - 3 Setembro

6 Abril - NOVA DATA - 4 Setembro

7 Abril - NOVA DATA - 5 Setembro

A promotora faz saber que os bilhetes adquiridos para as datas originais permanecem válidos para as datas correspondentes. Contudo, pode o reembolso ser solicitado entre 23 de Março e 1 de Junho, junto do ponto de venda onde a compra foi efetuada.

Os espetáculos de 25, 26 e 27 de maio no Coliseu do Porto permanecem agendados.