Norah Jones fez uma versão ao piano de 'Patience', a canção de 1989 dos Guns N' Roses.

Em casa durante o surto de coronavírus, a norte-americana fez um apelo aos fãs para que fiquem, também, em reclusão, e que ajudem algumas associações de caridade.

"Espero que estejam bem nestes tempos tão estranhos. Se puderem fazer uma doação, há muitas organizações que estão a levar comida e outros mantimentos a quem precisa".

Sobre a versão, Norah Jones, que este ano lançou "Pick Me Up Off the Floor", explica: "Ontem ouvi uma canção que me fez sentir bem e da qual sempre quis fazer uma versão. Aqui vai".