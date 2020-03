Justin Bieber e a sua esposa, Hailey, mostraram nas redes sociais como têm passado o seu período de isolamento devido ao novo coronavírus.

Para além de ter gravado com Hailey uma versão de 'Why Is Everything Chrome', para um desafio da rede social TikTok, Bieber partilhou ainda uma fotografia de um grupo de profissionais de saúde com a mensagem "estamos aqui por vocês, fiquem em casa por nós".

Bieber publicou ainda uma fotografia do casal a beijar-se (apelidando Hailey de "a minha companheira de quarentena") e partilhou uma versão acústica de 'Intentions', tema presente no seu novo álbum, "Changes".