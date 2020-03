A cantora galesa Duffy está de volta à música, após uma longa ausência (o seu mais recente álbum saiu há 10 anos) e de ter confessado aos fãs que esteve afastada depois de ter sido "drogada, violada e mantida em cativeiro" durante alguns dias.

'Something Beautiful' é a nova canção que a artista enviou à radialista britânica Jo Whiley, junto com uma mensagem na qual diz que a entrevista que tinha prometido dar sobre a sua experiência traumática não irá acontecer de viva voz: "é mais difícil do que eu pensava, mas em breve escreverei sobre o assunto".

"Aqui fica uma canção... aqui está 'Something Beautiful'", acrescenta depois de dizer que ninguém da sua editora sabe que ela está a mostrar o novo tema, "é apenas algo que gostava que passasse na rádio nestes tempos conturbados, se gostar da canção, claro. Se servir para animar as pessoas".

A finalizar, Duffy acrescenta que não planeia editar a canção e que apenas pensou que era uma forma simpática de animar as pessoas "que estão em casa, em quarentena". Ouça a canção.