Os Pearl Jam partilharam trechos de duas canções novas, que farão parte de "Gigaton", álbum a ser lançado na próxima semana.

'Who Ever Said' e 'Quick Escape' sucedem, assim, a 'Superblood Wolfmoon' e 'Dance of the Clairvoyants', que já haviam sido lançadas pelo grupo de Seattle.

"Gigaton", o 11º álbum de estúdio dos Pearl Jam, irá ser composto por 12 temas e estará disponível para escuta a partir do dia 27 de março.

Confira as duas novas canções dos Pearl Jam:

'Who Ever Said':

'Quick Escape':