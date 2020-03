O convidado do nono programa é Carlão, no momento em que acaba de lançar um novo single, 'Assobia para o Lado', e prepara o regresso aos palcos com os seus Da Weasel, confirmados para a edição deste ano do NOS Alive.

À conversa com os jornalistas Lia Pereira e Mário Rui Vieira, o músico revela que está em isolamento com a família no Alentejo, devido ao novo coronavírus, fala sobre os ensaios com a banda, agora em pausa, e o que significará a pandemia para os seus concertos em nome próprio. Analisa ainda as reações à nova canção e ao novo vídeo, que conta com convidados como Ana Moura, Conan Osíris, os seus pais e outros familiares.

As preocupações com os efeitos da pandemia de Covid-19 nos concertos e festivais e nas carreiras dos músicos portugueses, os novos álbuns de Cristina Branco e PEDRO e os reagendamentos de vários concertos recentemente adiados são outros assuntos deste programa

A condução deste Posto Emissor, gravado em condições especiais por forma a cumprir com as recomendações das autoridades de saúde devido à Covid-19, esteve a cargo de Mário Rui Vieira e contou com edição multimédia de José Cedovim Pinto e Rúben Tiago Pereira.

Sejam bem-vindos.