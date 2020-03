Depois de, ontem, a BLITZ ter apurado junto de Álvaro Covões, da Everything Is New, que os concertos de Nick Cave, Bon Iver e Yes em Lisboa serão adiados, Nick Cave anunciou nas suas redes sociais que toda a digressão com os Bad Seeds, na Europa Continental e no Reino Unido, será adiada.

"Embora estejamos muito desiludidos, parece-nos a medida mais indicada para salvaguardarmos a saúde de todos nós", escreveu Nick Cave.

"Estamos a trabalhar arduamento no sentido de encontrar novas datas para os concertos adiados e mal tenhamos pormenores partilharemos toda a informação convosco. Os bilhetes já comprados serão válidos para as novas datas", garantem Nick Cave e os seus Bad Seeds, despedindo-se "com amor".

Ontem, Álvaro Covões disse à BLITZ: "Cada dia é um dia, mas obviamente que relativamente aos concertos de abril, face aos acontecimentos recentes, estamos a trabalhar no sentido de mudar as datas. É o que faz sentido. Aliás, adiar não é cancelar. Mas não há outra forma. Neste momento não pode acontecer nada em Portugal, as fronteiras estão fechadas”.



Álvaro Covões garantiu também à BLITZ que o NOS Alive, marcado para julho em Algés, continua de pé.