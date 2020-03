Jel partilhou um vídeo inspirado no teledisco de 'I Want To Break Free', dos Queen, no qual Freddie Mercury aparecia vestido de mulher, a realizar várias tarefas domésticas.

Nesta adaptação, Jel brinca com o isolamento social a que o surto de coronavírus obriga e ao novo valor dado a produtos como o papel higiénico.

Veja aqui.