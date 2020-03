Jehnny Beth, vocalista francesa da banda britânica Savages, falou esta quinta-feira com a BLITZ, a propósito do seu primeiro álbum a solo, e começou por confessar que está "em isolamento, em Paris". "Alguns membros da minha equipa testaram positivo ao novo coronavírus e eu depois comecei a sentir-me adoentada, com os mesmos sintomas".

"Não há forma de eu ser testada sozinha, mas os médicos vieram cá e disseram-me só para ficar em casa. Já lá vai uma semana e ainda me faltam mais duas", continuou, "estou a promover o álbum, portanto, normalmente, nesta fase deveria andar na rua a fazer isto, mas estar isolada em casa é algo que eu faço bastantes vezes quando estou a criar, a escrever".

A artista, que edita "To Love is to Live" a 8 de maio, conclui: "o timing é que não é bom, de certa forma. Mas estamos todos no mesmo barco, portanto... A minha digressão começa no final de maio, portanto, vamos ver o que acontece".

Recorde-se que Jehnny Beth é um dos nomes confirmados para o NOS Primavera Sound, no Porto, estando a sua atuação prevista para 12 de junho. Veja o vídeo de 'Flower', o mais recente single de antecipação do álbum.