Poucos o saberiam, mas o último concerto dos Queen no Estádio de Wembley seria também um dos últimos de sempre da banda britânica menos de um mês depois (e após três datas em Espanha, com Portugal ainda fora do roteiros dos concertos de estádio), Knebworth Park dizia adeus, sem saber, a 'Suas Majestades' do rock inglês. Em Wembley, Freddie Mercury parecia ciente de que o adeus aos palcos seria irredutível: deu um concerto imperial, correndo o grande palco de lés a lés e, por entre versões de rock'n'roll primevo, desfilou êxitos que 75 mil pessoas queriam ouvir.

Alinhamento:

Tie Your Mother Down

In the Lap of the Gods... Revisited

Seven Seas of Rhye

Tear It Up

A Kind of Magic

Under Pressure

Another One Bites the Dust

Who Wants to Live Forever

I Want to Break Free

Impromptu

Brighton Rock (solo)

Now I'm Here

Love of My Life

Is This the World We Created...?

(You're So Square) Baby I Don't Care (Elvis Presley cover)

Hello Mary Lou (Gene Pitney cover)

Tutti Frutti (Little Richard cover)

Gimme Some Lovin' (The Spencer Davis Group cover)

Bohemian Rhapsody

Hammer to Fall

Crazy Little Thing Called Love

Big Spender (Cy Coleman cover)

Radio Ga Ga

We Will Rock You

Friends Will Be Friends

We Are the Champions