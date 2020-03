O escritor George R.R. Martin está a aproveitar o período de auto-isolamento para escrever o próximo volume da saga "A Guerra dos Tronos", que terá como título "The Winds of Winter", no original.

No seu website pessoal, o escritor diz estar ciente de pertencer "à população mais vulnerável, dada a minha idade e a minha condição física", mas garante que se sente bem: "estamos a tomar todas as precauções necessárias", acrescentou.

"Estou num sítio remoto e isolado, acompanhado por um membro da minha equipa. Não me tenho deslocado à cidade nem me encontrado com ninguém", afirmou ainda.

"Na verdade, tenho passado mais tempo em Westeros que no mundo real, a escrever todos os dias. As coisas estão bastante sombrias nos Sete Reinos, mas não tão sombrias como poderão vir a ser aqui".