Drake decidiu entrar num período de auto-isolamento em sua casa, noticia o Page Six.

A decisão do rapper foi tomada após este ter tido contacto com o basquetebolista Kevin Durant, um dos quatro atletas dos Brooklyn Nets que, esta semana, anunciaram estar infectados com o novo coronavírus.

A última publicação de Drake no Instagram é, aliás, uma fotografia com Durant: "A vida é uma corrida, e a morte apanha-nos. Até lá, brindemos", escreveu, na legenda.