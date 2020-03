Cerca de 300 pessoas que assistiram ou participaram no festival Tribal Gathering, numa praia no Panamá, estão agora impedidas de sair do local pelas autoridades do país, que temem a disseminação do coronavírus.

A história é contada pela Vice. Segundo esta publicação, dois dias antes do fim do festival, que é também uma espécie de retiro espiritual, a ministra da Saúde do Panamá, Rosario Turner, declarou o estado de emergência, obrigando os festivaleiros a ficar no recinto até 23 de março.

A decisão seguiu-se à primeira morte causada pela doença no Panamá, que regista agora mais de 100 casos confirmados de covid-19.

As autoridades panamianas deixaram no local mantimentos, que a população local tem ajudado a confecionar e distribuir, de forma voluntária e altruísta.

As autoridades de saúde já estiveram no local e não detetaram qualquer caso positivo da doença, mas ainda assim não permitem a saída dos festivaleiros do recinto.

"Temos sorte. Temos comida, água limpa, tendas, casas de banho, internet. Já é mais do que as pessoas daqui têm ao longo do ano", relativizou Lizzy Bending, da organização.