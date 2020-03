O ator Tom Hanks e a sua esposa, Rita Wilson, continuam a travar uma batalha contra o novo coronavírus.

O casal descobriu estar infetado a semana passada, durante uma visita a Austrália. Após terem sido internados num hospital local, Hanks e Wilson receberam alta na segunda-feira e estão agora isolados numa casa alugada naquele país.

Numa publicação no Instagram, o ator deu aos fãs algumas "boas notícias": "uma semana depois, e em isolamento, os sintomas são essencialmente os mesmos", escreveu. "Não tenho febre mas sinto algum cansaço. Dobrar a roupa e lavar pratos obriga-me a fazer uma sesta no sofá".

"Más notícias: a minha mulher ganhou seis mãos seguidas ao [jogo de cartas] gin e lidera com 201 pontos", brincou. "Aprendi a não deixar a minha vegemite [creme para barrar tipicamente australiano] muito grossa no pão. Viajei com uma máquina de escrever, que adorava. Estamos juntos nisto. Baixem a curva".

Veja o post: