Michael Stipe, dos extintos R.E.M., partilhou um vídeo com os fãs no qual apresenta quatro regras para prevenir "o fim do mundo tal como o conhecemos", numa alusão ao tema de 1987 da banda 'It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)' que voltou recentemente às tabelas de vendas de singles norte-americanas devido à pandemia do novo coronavírus.

O vídeo começa com o músico norte-americano a cantar o refrão do tema, enumerando depois as quatro regras: 1) "fiquem em casa"; 2) "lavem as mãos durante 20 segundos de cada vez que entrarem e saírem de vossa casa" ("mas não cantem os 'Parabéns' duas vezes, é demasiado deprimente. Escolham outra canção"); 3) "ajam como se já estivessem doentes"; e 4) "tenham cuidado com as fontes que usam para se manterem informados".

"Sou uma ex estrela pop. Não acreditem nas redes sociais. Escolham fontes noticiosas credíveis". Veja o vídeo e também uma outra versão, mais longa, na qual Stipe fala sobre as histórias pessoais de alguns amigos que estão a lidar com a crise da Covid-19 em Itália, seguindo este link.